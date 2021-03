De novo? BBB21 dá carro até no jogo da discórdia mais morno da edição

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A parceria da Fiat com o Big Brother Brasil 21 parece que vai muito bem, obrigado. O jogo da discórdia desta segunda-feira (22/3) foi dedicado a premiar mais um carro para um participante. Quem acabou ganhando o veículo, na sorte, foi Pocah.



A dinâmica da reunião de condomínio foi bem simples, e morna. Os brothers e sisters só tinham de colocar adjetivos (como preguiçoso, barraqueiro, esperto) nos outros participantes. Poucos atritos ocorreram nesta parte, o que os VIPs e pipocas queriam mesmo era saber do carro.

Na sorte, ganharia o participante quem ficasse com duas características do carro — depois de muitas trocas. No fim, ficaram no páreo Viih Tube e Pocah. Depois as duas só precisaram tentar acertar a chave que ligava o Mobi (como Gil vez na semana passada).