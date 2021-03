Globo suspende gravação de novelas até abril por causa da pandemia

CB Correio Braziliense

Previsão de estreia de Nos tempos do imperador continua sendo após A vida da gente - (crédito: Paulo Belote/ Globo)

Por meio de nota, a Globo comunicou que as gravações de novelas e séries no Rio de Janeiro e em São Paulo estão suspensas pelo menos até 4 de abril. O motivo de mais essa pausa é o avanço do coronavírus nos dois estados.

Atualmente, a Globo exibe a reprise de A vida da gente (18h), a íntegra de Salve-se quem puder (19h) e a segunda parte de Amor de mãe (21h). Vale lembrar que tanto Salve-se quem puder como Amor de mãe já foram totalmente gravadas. Estão sendo gravadas Nos tempos do imperador, para o lugar de A vida da gente; Quanto mais vida melhor, para substituir Salve-se quem puder; e Um lugar ao sol, prevista para ir ao após a reprise de Império, novela que sucede Amor de mãe.

Segundo a nota da Globo, "as novas medidas não impactam na programação".

Leia a íntegra da nota da Globo

"Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje , dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas. Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo."