Rede carnavalesca faz avaliação das atividades de carnaval no DF em 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Melo/RedeCarnavalesca/Divulgação)

A Rede carnavalesca — de notícias, memórias e informação do carnaval faz, nesta terça-feira (23/3), a avaliação do carnaval de 2021 de Brasília. O evento, que tem colaboração do de blocos e escolas de samba do DF, será transmitido pela plataforma da Rádio cafuné, a partir das 20h.

A avaliação consiste no levantamento de dados e elementos feito pelos agentes culturais da cidade, a fim de compreender os dilemas e virtudes do carnaval para manter e desenvolver o cenário cultural do DF.

Em nota, o produtor da rede carnavalesca Hyago Brayhan lembra que a avaliação do carnaval é prevista pela lei, mas afirma que os gestores públicos nunca cumpriram com a obrigação. Ele conta que é a sociedade que vem organizando esses encontros anualmente e denuncia um suposto desmonte do carnaval da capital federal.

Em 2021, apesar da proibição do carnaval, brincantes organizaram blocos carnavalescos em plataformas digitais. Também em nota, a produtora da plataforma de carnaval Praça dos Prazeres, Jamila Brasil, denuncia a falta de diálogo da Secretaria de cultura e economia criativa do DF com a cadeia produtiva da cultura.

Segundo ela, no carnaval deste ano, era possível ter utilizado R$ 1,2 milhão previstos na Lei de orçamento Anual (LOA) em campanha de prevenção à covid-19, incentivando o uso de máscaras e o isolamento social, mas que o que aconteceu foi mais uma medida de "criminalização da cultura" por gestores que deveriam defendê-la.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Cultura informou que o carnaval de 2021 foi cancelado, por decisão do GDF, e que não iria se pronunciar sobre as declarações da Rede carnavalesca.

Avaliação do carnaval 2021

Por meio da plataforma Rádio cafuné. 23 de março, às 20h. Avaliação do eventos carnavalescos de 2021 no DF. Entrada franca. Classificação livre.