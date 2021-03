AÃ§ougue virtual

D » Devana Babu*

Antes da covid-19, o Açougue Cultural T-Bone, que promove e valoriza a arte brasiliense há mais de duas décadas, estava a todo vapor. O espaço cultural do projeto havia acabado de ser inaugurado, após uma reforma, que antes compreendia um escritório, o depósito do açougue e um subsolo. E o evento Segunda Cultural, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal estava em plena atividade. Com a pandemia, as atividades foram interrompidas por mais de um ano e dois meses, mas, agora, a Segunda Cultural está de volta em formato virtual.

Este ano, o evento homenageia os 40 anos de carreira do mímico Miqueias Paz. A programação, recheada, mantém o nível de eventos como a Noite Cultural T-Bone. Importantes nomes da cidade como Jô Oliveira, Josafá Neves, Renato Matos, Célia Porto, Rênio Quintas, Noélia Ribeiro, Vicente Sá, Realleza, DJ Ops, Nicolas Behr, Rêgo Júnior e Wélcio de Toledo promoverão atividades de música, poesia e artes plásticas.

A programação segue até junho, quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, a partir das 20h, no canal do T-Bone no YouTube. De acordo com Luiz Amorim, açougueiro e produtor que fundou o açougue e o projeto cultural, o T-Bone, que nunca foi de fazer eventos virtuais, tem se adaptado bem ao novo formato. “A aceitação foi muito bacana, e a gente pôde testar esse formato. Estamos gostando da ideia e também de trazer grandes nomes da cidade para agitar a cena cultural de Brasília”, celebra. Luiz afirma, ainda, que a experiência foi tão interessante que pretende retomar o formato após a pandemia.

O açougueiro garante que todos os protocolos de segurança sanitária serão seguidos com rigidez. “A equipe está tomando todos os cuidados, com atenção e distanciamento. O espaço para fazer o evento é grande, não tem muito risco e o pessoal já está sabendo como lidar mais com os cuidados”, observa.

Serviço

Segunda Cultural Online do Açougue Cultural T-Bone. Quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 20h, pelo canal T-Bone Cultural no YouTube.