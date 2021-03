BBB21: Após vitória no paredão, Rodolffo critica o "mimimi do mundo pra cima e pra baixo"

CB Correio Braziliense

Rodolffo não digeriu ainda a indicação ao paredão pelo líder Gilberto - (crédito: GShow/ Divulgação)

A vitória em um paredão do BBB pode trazer muitos recados aos participantes do reality. A questão é saber interpretá-los. Sem saber que menos de 1% dos votos o separou da eliminação do BBB21, nesta terça-feira (23/3), Rodolffo concluiu que a permanência no jogo era um sinal de que estava certo quando avalia que houve exagero na repercussão da crítica que ele fez ao vestido usado por Fiuk em uma festa. A eliminada da semana acabou sendo Carla Diaz, com 44,96% dos votos. Rodolffo teve 44,45% e Fiuk, 10,59%.

"Se eu tivesse feito cagada grande não tinha como não sair. Não tem como. Ainda mais no mundo de hoje com o tanto de 'mimimi' pra cima e pra baixo", afirmou Rodolffo, em conversa com Arthur já na madrugada desta quarta-feira (24/3).

O professor de crossfit concordou com a ideia de que o erro pode não ter sido tão grande. Mas fez questão de deixar claro que não concorda que o mundo está cheio de "mimimi" como disse o cantor sertanejo.

"Não é mimimi. São as pautas da rapaziada. Tem uma galera que sofre realmente com esse tipo de coisa. Então, é óbvio o Gil ter se sentindo ofendido", defendeu Arthur.