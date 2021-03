Filme brasiliense 'Cartas de Brasília' é selecionado ao festival É tudo verdade

CB Correio Braziliense

O festival internacional de documentários É tudo verdade divulgou, nesta terça-feira (23/3), os filmes selecionados para participarem da 26ª edição do evento. A seleção do festival conta com 69 títulos de 23 países. Neste ano, o evento ocorre de forma on-line e gratuita, entre 8 a 18 de abril.

Dentre os longa-metragens selecionados para a competição, sete são nacionais e um deles é focado em Brasília. O documentário Cartas de Brasília, da diretora Larissa Leite, retrata o maranhense Eliézer Alcântara Lima, pai da cineasta, relendo cartas escritas a partir dos anos 1970, quando chegou na cidade.

Os filmes da competição serão exibidos em sessões diárias. No dia seguinte de cada estreia, os diretores dos filmes participam de um debate virtual, na plataforma online do festival. Você pode encontrar a programação completa do evento no site do É tudo verdade.

A programação, que transita entre exibição de filmes, master classes e debates, será transmitida pelas plataformas Looke, Itaú Cultural, Sesc em Casa, Spcine Play, no YouTube do É tudo verdade e no Canal Brasil.

Os filmes vencedores dos prêmios nas competições brasileiras e internacionais de longas/ médias-metragens e de curtas-metragens estarão automaticamente classificados para apreciação à disputa pelo Oscar do ano que vem. A cerimônia de premiação será realizada no último dia de festival, às 17h, no canal do YouTube do evento.

Serviço

26ª edição do É tudo verdade

Pelas plataformas Looke, Itaú Cultural, Sesc em Casa e Spcine Play, no YouTube do ‘É tudo verdade’ e no Canal Brasil. 8 a 18 de abril. Festival internacional de documentários. Entrada franca.