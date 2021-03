Social Comics lança segundo volume da HQ 'Wardogs chronicles' nesta quinta (25)

CB Correio Braziliense

(crédito: Leo Ribeiro)

O segundo volume dos quadrinhos Wardogs chronicles, intitulado The slum kaiser, será publicado nesta quinta-feira (25/3), na plataforma Social Comics. Com roteiro de Alexandre Aleixo e ilustrações de Leonardo Ribeiro, a HQ faz parte do selo original Eleven Dragons e foi feita em parceria com a marca Red Nose em formato nativo digital, pensado especialmente para ser lido na tela de smartphones e tablets. O volume, assim como os dois anteriores, é um spin-off de uma série em animação que está em fase de pré-produção e será lançada em 2022.

Para o roteirista Alexandre Aleixo, a história “é um ensaio sobre o populismo e o mau-caratismo de figuras que se colocam em uma situação de paternidade em relação à classe mais pobre, mas que na verdade só utilizam essas pessoas para chegar onde querem – o que traduz muito a relação que existe entre as classes não só no Brasil, como também no mundo”, explica em material de divulgação. Para escrever o novo volume, ele se inspirou na própria vivência em um bairro de São Paulo (SP). “Desde que eu me entendo por gente, vejo o resultado de jovens sendo absorvidos pela criminalidade”, conclui.

Já o desenhista Leonardo Ribeiro, conta que “assim que me caiu a ficha de toda a proposta de Wardogs, me veio junto um turbo de motivação para entender melhor sobre como eu poderia agregar ao máximo em todo aquele universo e, claro, isso também significava ter que me aprimorar para além do que eu já sabia que conseguia fazer”. Para o artista, desenhar personagens híbridos foi o grande desafio.

“Sempre me surgia a questão: como eu posso trabalhar expressões faciais e emoções humanas em um rosto que não é humano?”, completa. Entre as inspirações utilizadas para o trabalho, ele destaca o artista Cory Loftis. Leonardo Ribeiro foi descoberto por meio do projeto Prateleira de Quadrinhos, parceiro da Social Comics. A iniciativa amplia o acesso da periferia de São Paulo à cultura, levando a nona arte para a população da Zona Leste por meio de uma kombi apelidada de Kuandrombi.

Contexto dos novos eventos

Mais de um século após os eventos apresentados nas duas partes de Wardogs chronicles: war age, os híbridos assumem uma nova posição na sociedade que se formou. Yuri é um jovem híbrido, que passa pelo trauma de ter um pai mafioso. Agora, ele precisa reerguer os negócios da família. Apesar de tornar-se o maior benfeitor da cidade, o híbrido - que é visto como um anjo de luz - possui uma sombra sinistra e violenta.

Em Wardogs chronicles: war age part. 1, o leitor foi apresentado a um mundo em que os recursos naturais começaram a acabar e o sistema socioeconômico passou a ruir, causando uma terceira guerra mundial e um processo de apocalipse. No meio dos conflitos, os países mais fortes, parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) conseguiram unir o DNA de animais urbanos – como cachorros, gatos e ratos – com o de humanos, gerando seres híbridos. E a resistência passa a buscar meios de produzir bombas atômicas para se defender.

Na segunda parte, a equipe do coronel William Blake é obrigada a seguir pelos esgotos de Dubai, mas descobre que os perigos são ainda piores debaixo da cidade. Em meio à sujeira e sangue, eles vão precisar invadir a fortaleza do inimigo, que agora está muito mais forte, rápido e bem armado.

Serviço

Lançamento de Wardogs chronicles: The slum kaiser

Exclusivo na plataforma Social Comics. Nesta quinta-feira, 25 de março. HQ em formato nativo digital, pensado especialmente para ser lido na tela de smartphones e tablets. Acesso mediante assinatura: R$ 14,90 para um dispositivo, R$19,90 para dois dispositivos e R$25,90 para quatro dispositivos. Para clientes Claro, a assinatura mensal fica no valor de R$ 12,90.