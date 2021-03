Halle Berry protagonizará novo suspense da Netflix ao lado de Mark Wahlberg

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / VALERIE MACON e AFP / VALERIE MACON)

O novo suspense da Netflix, Our man from Jersey, contará com a dupla Halle Berry e Mark Wahlberg como protagonistas. A informação foi divulgada pelo site Deadline nesta terça-feira (23/3).

Apesar de mais detalhes não terem sido revelados, o filme é descrito como um “James Bond do colarinho azul”. A expressão americana “colarinho azul” é utilizada para se referir a membros da classe trabalhadora, que normalmente realizam trabalhos manuais ou braçais.

O roteiro de Our man from Jersey é assinado por David Guggenheim e contará com a estrela do filme, Wahlberg, na produção. As gravações estão previstas para iniciar no início do ano que vem em Londres.

No ano passado, a plataforma de streaming e Halle Berry fecharam outra parceria. A Netflix comprou os direitos de distribuição de Bruised, estreia da atriz como diretora. No filme, Halle vive Jackie, uma ex-lutadora de MMA que se afastou do esporte após um escândalo.

Halle Berry foi a primeira bond girl principal negra na história da série de filmes, aparecendo no filme 007 Um novo dia para morrer.