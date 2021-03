CB Correio Braziliense

as letras desejam

e assim as palavras se atraem

para compor o corpo do poema



que deseja outros poemas

para formar o corpo do livro

(livro é bom de pegar)

os livros se desejam

para criar bibliotecas

que são corpos imensos

que carregam tantos desejos

e por isso se incendeiam

tão facilmente

Nicolas Behr