BBB21: Pocah e Viih Tube celebram o "privilégio" de ir a festas durante a pandemia

Viih Tube e Pocah curtem a festa de Gilberto no BBB21 - (crédito: GShow/ Reprodução)

O discurso de Tiago Leifert sobre a gravidade da pandemia de covid-19 no país não sai da cabeça do confinados do BBB21. Durante a festa de quarta-feira (24/3), em homenagem ao líder Gilberto, Pocah e Viih Tube brindaram ao privilégio de poder estar numa festa e se abraçar no meio de uma pandemia.

"Somos privilegiadas, amiga. A gente pode abraçar", disse Pocah. "A gente pode abraçar, a gente pode ficar em festa, a gente pode lamber os outros, a gente pode beijar, a gente pode fazer o que quiser. A gente tem o privilégio de ficar em lugar sem máscara, aglomerado", concordou Viih.

Mesmo no fim da festa o assunto da pandemia assombrou os brothers. A balada acabou antes de o dia clarear, o que deixou os brothers intrigados. Ainda mais porque, logo depois de a festa ser encerrada, uma voz da produção pediu para que os que quisessem dormir no quarto do líder levassem todas as malas para o cômodo.

O aviso bastou para Fiuk, Pocah, Camilla e Juliette ficarem com medo e ligarem o aviso à fala de Tiago. "Estranho o Tiago falar da pandemia e acontecer logo isso agora", disse Fiuk. "Quero saber do mundo externo", concordou Pocah, acrescentando que tem família em risco fora da casa. Juliette chegou a pedir "uma luz" ao confessionário.

Para relaxar, alguns brother pensavam em situações engraçadas, como uma nova volta de Carla. "Ela está voltando", disse Gilberto. O regresso de outros participantes também foi lembrado. "Na volta do Nego Di a gente se esconde", brincou Sarah.

Com o tempo passando, Camilla e Rodolffo se acalmaram e chegaram à conclusão de que era apenas uma dinâmica do jogo. A dupla tentou acalmar os colegas de confinamento. "Estou chateada porque estou com medo, mas vamos pensar que é uma dinâmica do programa", disse Camilla. Ela acrescentou que "a voz" teria sido clara caso alguma coisa séria tivesse acontecido com a família deles.

Sem que os brothers relaxassem, a produção do BBB21 interferiu outra vez. desta vez dizendo: "crianças, está tudo bem. Descansem".