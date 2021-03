Sessão da Tarde: 'O último mestre do ar' é exibido nesta quinta-feira (25)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paramount Pictures/Divulgação)

Apenas Avatar, dominador dos quatro elementos, é capaz de salvar o mundo de uma guerra que já dura um século entre a Nação do Fogo e as Nações da Água, do Ar e da Terra. Este é o enredo de O último mestre do ar, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (25/3).

Para impedir a Nação do Fogo de controlar o poder das outras Nações, Ang, o menino destinado a ser o Avatar, desafia a liderança do príncipe Zuko, dominador do fogo.

Dirigido por M. Night Shyamalan, O último mestre do ar é uma versão live-action da série de TV em animação, Avatar: A lenda de Ang.