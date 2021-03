Marcelo Adnet processa Mario Frias por difamação e injúria

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

O secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro (sem partido), Mário Frias, recebeu, nesta quarta-feira (24/3), uma queixa-crime do comediante Marcelo Adnet por difamação e injúria.

O comediante fez a denúncia em cima de uma publicação feita no Instagram do secretário em setembro de 2020. O caso é investigado na 42ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). As informações são do portal Poder 360.

O post de Frias foi feito em 4 setembro de 2020. Adnet ironizou, em vídeo, uma publicação do secretário em homenagem ao dia 7 de setembro. Em resposta, o secretário chamou o comediante de "garoto frouxo e sem futuro".

"Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais", escreveu.

Segundo a defesa de Adnet, Frias agiu "além da liberdade de expressão".