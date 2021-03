'Nomadland' é o filme do ano no prêmio do Sindicato dos Produtores dos EUA

CB Correio Braziliense

(crédito: Searchlight Pictures/Divulgação )

O filme Nomadland ganhou o prêmio de Melhor produção cinematográfica de 2020 no PGA Awards, prêmio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (24/3). O PGA é conhecido por ser um dos principais termômetros da categoria de Melhor filme do Oscar, premiação em que o filme concorre a seis categorias.

Nos últimos 31 anos de PGA Awards, 21 vencedores do troféu de Melhor produção cinematográfica da premiação também venceram o Oscar de Melhor filme. Além da vitória desta quarta (24), o filme já havia ganhado o Globo de Ouro de Melhor filme dramático e o Critics Choice Awards de Melhor filme.

Dirigido por Chloé Zhao e protagonizado por Frances McDormand, Nomadland retrata a história de uma nômade dos tempos modernos. Após perder o emprego e a casa, Fern passa a morar em uma van, viajando pelos Estados Unidos atrás de empregos temporários.

Na categoria de Melhor produção cinematográfica do PGA, Nomadland concorreu ao lado dos filmes A voz suprema do blues, Bela vingança, Borat: fita de cinema seguinte, Judas e o Messias negro, Mank, Minari, Os 7 de Chicago, O som do silêncio e Uma noite em Miami.