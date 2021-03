Família de Paulo Gustavo agradece apoio após melhora em quadro clínico

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @paulogustavo31/ reprodução)

Após Paulo Gustavo apresentar ‘boa resposta’ ao tratamento contra a covid-19, a mãe e a irmã do ator, Déa Lúcia e Juliana Amaral, foram às redes sociais agradecer o apoio que têm recebido. Nesta quarta-feira (24/3), por meio do Instagram, Déa afirmou que "a Mão de Deus é que está me ajudando", enquanto Juliana pediu orações pela saúde do irmão.

A mãe de Paulo Gustavo também aproveitou para agradecer o apoio de artistas amigos da família neste momento de recuperação do ator.

Já Juliana publicou os horários em que estão sendo realizadas correntes de orações pela saúde do irmão. “Obrigada a todos pelas mensagens de amor por ele!”, escreveu. “Acreditem no poder das boas energias e orações! Seguimos confiantes da recuperação dele! Já deu certo”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Amaral (@juamaral00)



Nesta quarta-feira (24), a assessoria de Paulo Gustavo informou que o humorista apresentou uma curva de melhora mantida nas últimas 72 horas. O ator está internado desde 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro devido à complicações da covid-19.