Militante negra Luiza Bairros é tema de documentário a ser lançado em 27/3

CB Correio Braziliense

(crédito: AMNB/Divulgação)

No dia do aniversário de Luiza Bairros, em 27 de março, a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) lança o documentário sobre a socióloga, pensadora, gestora e militante negra com realização do Cultne, o maior acervo digital da cultura negra da América Latina.

O lançamento faz parte da programação do #MarçoDeLutas, que tem como objetivo reafirmar a resistência negra no Brasil a partir do protagonismo das mulheres negras.

O filme traz momentos marcantes da trajetória de Luiza Bairros, como a fala da homenageada no oitavo Encontro Feminista Latino Americano e do Caribe, em 1985 e no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, em 1988, na cidade de Valença. Além disso, também está presente o discurso da então ministra de Estado na III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em novembro de 2013.

Luiza Helena de Bairros foi militante do Movimento Negro e da luta das Mulheres Negras, um dos grandes nomes do Brasil na luta contra o racismo e o sexismo. Ela também foi ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil entre 2011 e 2014 e morreu em 2016.

SERVIÇO

Lançamento do documentário Tributo a Luiza Bairros produzido pelo acervo Cultne. Transmissão: Canal Youtube e Facebook - AMNB. Horário: 19h30