Jack Farthing será príncipe Charles no filme 'Spencer'

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

A revista estadunidense Variety divulgou, nesta quinta-feira (25/3), que Jack Farthing, ator da série Poldark, foi contratado para interpretar o príncipe Charles no filme Spencer. O longa-metragem, dirigido por Pablo Larraín, está na fase de reta final. As gravações, que antes estavam acontecendo na Alemanha, acabaram de se mudar para o Reino Unido.

O enredo do filme revelará o processo de divórcio da princesa Diana com o príncipe Charles após acompanhar Lady Di em uma das últimas férias que ela passou na Casa de Windsor. O roteiro do drama foi escrito por Steven Knight, criador de Peaky Blinders, e o lançamento da produção deve ocorrer ainda este ano.

No mesmo dia anúncio, uma nova foto de Kristen Stewart estrelando como a princesa Diana no projeto também foi divulgada. Na imagem, a atriz aparece com o olhar para a câmera e um leve sorriso.