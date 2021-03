Banda Devaneio debuta com álbum conceitual de psicodelia regionalista

CB Correio Braziliense

(crédito: Dan Sant'Anna/Divulgaçãó)

Criada no Rio de Janeiro pelo violonista e vocalista Leo Correia, a banda Devaneio estreia em disco com um álbum homônimo que mistura o rock progressivo e psicodélico ao violão brasileiro e ritmos regionais. Leo é acompanhado pelos músicos Christian Dias (guitarra, violão e piano rhodes), Matheus Schmidt (baixo e baixo fretless) e Gabriel Loddo (bateria e piano rhodes), que já se apresentaram com nomes como Elza Soares, Paulinho da Viola, Abayomi Orquestra. O álbum está disponível nas principais plataformas digitais de música.

Capa do álbum de estréia, homônimo, da banda carioca Devaneio (foto: Devaneio/Divulgação)

Neste trabalho conceitual, as letras, compostas principalmente por Leo, passeiam por diferentes manifestações religiosas da humanidade, como mitologia grega, cristianismo, judaísmo, budismo e hinduísmo, fazendo uma reflexão sobre a espiritualidade e a religião manifestas nos indivíduos e no universo.

“Por ser um disco conceitual, o álbum apresenta uma complexa teia de conceitos, reflexões e citações em seu interior. Primeiramente, a escolha do número 7, presente nas sete músicas que compõem a obra. Sendo este um algarismo que representa os dias da criação do universo e a ideia de espiritualidade e plenitude na numerologia. Curiosamente, este álbum também demorou 7 anos para ser concluído, desde a composição da primeira música em 2013, até sua finalização e gravação em 2020.”, observa Leo Correia, em material de divulgação enviado à imprensa.

O álbum foi antecedido pelos singles Entre a espada e a cruz e Miragem, que chegaram com videoclipes.