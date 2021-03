Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (27/3)

OQ Oscar Quiroga

Solução e culpa



Data estelar: Lua quase Cheia em Virgem.



A percepção de tudo que está errado e precisa de conserto é avassaladora, e te responsabiliza por fazer algo prático a respeito. Diante dos problemas, a mente humana se encontra sempre numa encruzilhada, tendo de assumir uma posição. Um dos caminho conduz à busca de soluções e ao incessante trabalho de amarrar todas as pontas soltas. Outro caminho conduz à atitude de buscar culpados para responsabilizar, empurrando a outrem a tarefa de encontrar soluções, ou, pelo menos, garantir o alívio de se livrar do tormento da culpa, a transferindo indiscriminadamente a quaisquer pessoas que estejam disponíveis no cenário. Uma das atitudes soluciona, a outra agrega peso à já densa malha de distorções humanas. E isso só porque a mente, hoje, está mais perceptiva de tudo que precisa ser arrumado para funcionar bem.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você explorar todas as potencialidades que se apresentam à sua alma, e que entusiasmam, você terá de se organizar como nunca antes o fez, e agir dentro do estrito cenário dos interesses prioritários a ser satisfeitos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O divertimento e as distrações são componentes fundamentais da construção da experiência de vida, porque alma humana nenhuma sustenta esforço por tempos prolongados sem se estressar. Conceda um tempo à sua alma.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Conserve suas ideias e opiniões, porém, cuide também para que isso não signifique o fechamento de sua mente a quaisquer outras visões que as contradigam. Nenhum ponto de vista é definitivo, quanto menos eterno.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor deste momento está totalmente ao alcance de sua mão, prestando a devida atenção a todas essas coisas que se repetem diariamente, junto com as pessoas que você encontra de maneira inadvertida.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seus interesses devem ser protegidos, mas também é preciso enxergar que todas as pessoas envolvidas têm esse mesmo direito. É por isso que o cenário é complexo, porque nem todos os interesses podem ser satisfeitos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há tantos interesses discordantes envolvidos nesta parte do caminho, que você não pode depender da ajuda de ninguém para seguir em frente. Aja de acordo com seus interesses, mas com discrição, sem se precipitar.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A solidão não deve ser evitada, porque há momentos, como agora, em que sua alma precisa ver tudo de uma perspectiva ampla e sincera, o que só poderia ser realizado tomando distância de tudo e de todos. Melhor assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para se reconectar socialmente, você precisará fazer um esforço inicial, para vencer a inércia do distanciamento. Logo depois do esforço inicial, no entanto, você verá como tudo flui de maneira divertida.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora você encontra força e oportunidade para fazer em pouco tempo o que, de outra maneira, seria algo que sua alma faria de forma arrastada. Aproveite este momento dinâmico, e coloque em dia todas as pendências.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que sua alma entende agora veio para ficar e transformar uma boa parte de sua vida. Porém, o entendimento é apenas o primeiro passo, que deve ser seguido por ações coerentes com essa ampliação da mente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aventuras e preservação da ordem cotidiana parecem fadadas a não conseguirem viver juntas, porém, neste momento de sua vida, sua alma precisa das duas condições e, por isso, você terá de administrar a complexidade.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Atender às pessoas nunca será perda de tempo, mesmo que, teoricamente, você tenha coisas mais importantes em pauta. Procure flexibilizar sua alma e evitar a teimosia, porque relacionamento não é perda de tempo.