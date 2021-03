Mais um livro da autora de 'Big little lies' será transformado em série

CB Correio Braziliense

(crédito: Michael Joseph)

Intitulado Apples never fall (Maçãs nunca caem, em tradução livre), o novo livro de Liane Moriarty, autora de Big little lies, será lançado em setembro deste ano pela editora Michael Joseph. Apesar de ainda esperar a estreia, a obra deve se tornar uma série de televisão. De acordo com o portal Deadline, em matéria divulgada nesta quarta-feira (24/3), o produtor David Heyman adquiriu os direitos para levar a história às telas.

O livro acompanha Joy e Stan Delaney, ex-treinadores de tênis que têm quatro filhos adultos e representam uma família invejavelmente feliz. No entanto, quando Joy desaparece, os filhos são forçados a examinar o casamento dos pais, e a própria história familiar, com outros olhos.

Moriarty é a autora do suspense Pequenas grandes mentiras (Big little lies), adaptado em série homônima protagonizada por Reese Witherspoon e Nicole Kidman. Ela também escreveu o best seller Nove desconhecidos (Nine perfect strangers), que também será uma adaptação audiovisual em série com Kidman, Melissa McCarthy e Luke Evans no elenco.

Já David Heyman é conhecido por produzir filmes da franquia Harry Potter (2001-2011) e a dramédia dirigida e escrita por Quentin Tarantino, Era uma vez em… Hollywood (2019). Como produção audiovisual, Apples never fall ainda não tem data de estreia.