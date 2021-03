Helena Rizzo assume o lugar de Paola Carosella no MasterChef Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Speed/Divulgação)

A chef de cozinha Helena Rizzo vai assumir a vaga de jurada deixado por Paola Carosella no MasterChef Brasil, da Band. Esta será a terceira experiência de Rizzo em reality shows de cozinha.

Em 2017, Helena integrou o time do The taste Brasil, do canal GNT, . Dois anos depois, foi júri internacional no The final table, da Netflix.

Eleita a melhor chef de cozinha do mundo em 2014 pela revista Restaurant, Helena teve seu estabelecimento eleito pelo Guia da Michelin como o 36º melhor do planeta.

Também não será a primeira vez de Helena Rizzo no programa da Band. Em 2016, ela liderou uma prova da caixa misteriosa do MasterChef Brasil. Agora, ela vai integrar o time principal ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça.