Orlando Morais se declara a Gloria Pires: "cuida de mim a cada segundo"

Orlando Morais se recupera da covid-19 em hospital da capital federal - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O cantor e compositor Orlando Morais está internado com covid-19 em Brasília, no hospital DF Star. Debilitado, Orlando gravou um vídeo para agradecer as orações, a torcida e o desempenho da equipe médica que o acompanha.

"Muto agradecimento em meu coração à minha mulher, que cuida de mim a cada segundo, a minha família, meus amigos mais sagrados", afirma o cantor, que é casado com a atriz Gloria Pires. "A gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que tudo vai passar", continua.

Na legenda da postagem, ele agradece as orações que tem recebido e compartilha o desejo de melhoras. "Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil", escreveu.

Há dois dias, Gloria Pires postou uma foto ao lado de Orlando, numa viagem de férias. "Os melhores momentos do mundo são sempre eternizados com você!", escreveu a atriz.