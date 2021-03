Mostra on-line seleciona e premia fotos de famílias brasilienses

FG Fernanda Gouveia*

(crédito: Débora Amorim/Divulgação)

Para comemorar os 61 anos da capital federal, a mostra Nosso álbum, Brasília tem como objetivo resgatar as memórias da cidade por meio da fotografia. A novidade da mostra é: quem vai construir este acervo são os próprios moradores da capital. A ideia é reunir imagens que fazem parte dos álbuns de famílias que vivem ou viveram em Brasília, e assim criar um grande álbum de fotografias coletivo com a participação de diferentes gerações unidas por recordações analógicas.

As mentes por trás dessa ideia são a produtora cultural Thalyta Ribeiro e o fotógrafo brasiliense João Paulo Barbosa. “A memória é para a imaginação o que o sangue é para o corpo. Tem o poder de nos conectar com o passado. De nos situar no presente. E de nos fazer sonhar um futuro com mais liberdade. A fotografia é a memória eternizada visualmente. É por meio da fotografia que iremos celebrar e compartilhar a memória de famílias brasilienses nesses últimos 61 anos", convida o fotógrafo.

A mostra será totalmente on-line, em respeito ao isolamento social, pelo perfil do Instagram @nossoalbumbrasilia. Sobre a importância dessa ação em um contexto de pandemia, Barbosa afirma: "Estamos confinados, então é um momento para rever arquivos e pensar no passado para poder vislumbrar a possibilidade de outras coisas no futuro". Além disso, o fotógrafo complementa: "É uma viagem mais introspectiva e as pessoas estão juntas dentro de casa, de repente elas podem ser estimuladas a atiçar a memória e a trocar ideias sobre o passado".

O concurso cultural Nosso álbum, Brasília convida o público a inscrever fotografias dos álbuns de família para incentivar a criação do acervo coletivo que vai contar a história da cidade por meio de imagens analógicas e que não foram tiradas propositalmente para o concurso. Serão permitidas as inscrições de fotos que tenham memórias de família onde pessoas apareçam junto em algum local que remete à Brasília entre os anos de 1960, ano de inauguração da cidade, até o ano de 2010. As fotografias deverão ser digitalizadas e postadas no perfil pessoal aberto do Instagram do participante, com título, local e data em que foram capturadas, além do nome do autor e a inclusão da hashtag: #nossoalbumbrasilia.

As melhores fotos serão selecionadas para compor a mostra oficial no perfil do projeto. Os quesitos de avaliação serão originalidade, criatividade, relevância da informação, estética, apuro visual e valor histórico (memória). Para o concurso, terão duas categorias de premiação, o júri oficial e a votação popular, cada categoria premiará uma foto com prêmio em espécie no valor de R$ 1.000. As inscrições do concurso vão até 16 de maio e o resultado da premiação será divulgado no dia 24 no perfil do Instagram.

O júri oficial será composto por Thalyta Ribeiro, João Paulo Barbosa e mais três fotógrafos profissionais e especialistas em fotografia do cotidiano e cidades: Débora Amorim, Arthur Monteiro e Isabela Lyrio.

Além da mostra e do concurso, a ação também conta com a realização de lives, com transmissão pelo perfil @nossoalbumbrasilia, com a participação dos três fotógrafos convidados.

Confira a programação:

Data: 3 de abril (sábado) às 16 horas:

Transmissão 1 - Débora Amorim aborda o tema “O Resgate da História Familiar Através da Fotografia”.



Data: 17 de abril (sábado) às 16 horas:

Transmissão 2 - Arthur Monteiro aborda o tema “Retrato em Álbum de Família”.



Data: 24 de abril (sábado) às 16 horas:

Transmissão 3 - Isabela Lyrio aborda o tema “Álbum de Família e Memória”.





Serviço:

Nosso álbum, Brasília. Mostra on-line e interativa que selecionará e premiará fotos de álbuns de famílias de Brasília. Inscrições até 16 de maio de 2021. Publicações com a hashtag #nossoalbumbrasilia no Feed do Instagram em perfis abertos





*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro