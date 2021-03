Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (30/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

A terceira verdade



Data estelar: Vênus e Saturno em sextil; Lua míngua em Escorpião.



Enquanto a razão te provê com dúvidas e dilemas, a coragem é a solução para teu desespero. Quem pode saber o que o futuro reserva? Fazemos medições e projetamos nossas ideações, mas como a cada solitário instante de nossas intimidades estamos fazendo escolhas, algumas conscientes e outras inadvertidas, nosso futuro é sujeito a mudanças de rumo imprevisíveis. A cada momento nós temos de decidir, a despeito de nossas incertezas, fazendo apostas, consultando astrologia e embarcando em sistemas de adivinhação, mas nada nos livra do tenso processo mediante o qual nossas consciências têm de se haver com duas verdades contraditórias ao mesmo tempo, a esperança e o desespero. E nossa consciência é, ainda, a terceira verdade, a dimensão de nossas escolhas, certas ou erradas, não importa.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é um momento em que sua alma garante uma percepção diferenciada da realidade e, por isso, sua consciência experimenta um estado esquisito de ser, algo que está entre o sono e a vigília, um lusco-fusco.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Esses encontros que acontecem sem combinar nada, por pura coincidência, carregam consigo sinais e mensagens que, talvez, não possam ser decifrados de imediato, mas que, mesmo assim, deixarão uma marca em você.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os sonhos de uma vida melhor e maior pressionam sua alma com muita força neste momento, e precisam ser levados a sério, porque, mesmo que não seja possível os concretizar de imediato, pelo menos você respira as melhorias.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As ideias magníficas, mas impraticáveis, que circularem pela sua alma hoje, precisam ser anotadas e revistas no futuro, porque trazem consigo mudanças que irão sendo efetuadas ao longo de muito tempo. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Há dias em que a alma não acorda, parece que ela continua no mundo dos sonhos. Porém, as coisas do dia a dia continua requerendo sua atenção, como se tudo estivesse normal. Faça uma administração sábia do paradoxo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem muito para cima nem muito para baixo, procure manter uma percepção realista das pessoas com que você se relaciona atualmente, porque isso garantirá que quaisquer conflitos sejam administrados com sabedoria.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que é perdido será encontrado, mas o importante não é isso. O que importa é que, no tempo que transcorrer entre a perda e o encontro, sua alma pode fazer algumas reflexões muito interessantes. Aproveite.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



A intensidade de seus sentimentos não é mera coincidência, porque tudo que anda acontecendo afeta demais sua alma, e chega um momento em que se torna necessário expressar isso da melhor maneira possível.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Acomode seu corpo e alma nos ambientes em que você passa a maior parte do tempo, porque você precisa de descanso, segurança e conforto. A vida é complicada e dura o suficiente, não precisa agregar mais.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O entendimento mutuo nem sempre se dá através de conversas profundas e difíceis. O entendimento mutuo pode ser dar de maneira espontânea e sem conflito através da manifestação de gestos esclarecedores.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A alma se sente segura e confiante, mesmo que nada demais esteja acontecendo para confirmar o sentimento. O que importa isso? Os sentimentos expressam realidades que não necessariamente estejam em andamento.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se faltam palavras e suas atitudes não conseguem expressar tudo que é sentido, então deixe passar este momento, mas se prepare para o próximo, porque virá, com certeza. Se prepare lendo mais, recitando poesia.