Mais 'GOT'? George R.R. Martin assina contrato de cinco anos com a HBO

AF Agência France-Presse

(crédito: Lucas Jackson/Reuters - 19/3/14 )

O escritor de livros de fantasia George R.R. Martin assinou um contrato de cinco anos com a HBO, anunciou o estúdio nesta segunda-feira (29/3), aumentando as esperanças entre os fãs de "Game of Thrones" por novas aventuras ambientadas entre os dragões e famílias guerreiras de Westeros.

O autor, 72 anos, cuja série de livros "As crônicas de gelo e fogo" deu origem ao fenômeno recorde de sucesso na TV "Game of Thrones", já está trabalhando na série "House of the Dragon", que se passa 300 anos antes e deve ir ao ar em 2022.

A WarnerMedia confirmou em nota à AFP nesta segunda-feira um "acordo geral de cinco anos" para "desenvolver conteúdo para HBO e HBO Max", seu serviço de streaming.

O anúncio não especificou se o acordo inclui algum conteúdo adicional de "GOT".

Mas o "Game of Thrones" original redefiniu a "Event television" indispensável para produções em streaming e conquistou impressionantes 59 Emmys, o que significa que novos episódios são quase certos.

De acordo com o Hollywood Reporter, o contrato no valor de "oito dígitos" pode incluir a saga de Nymeria, que reinou um milênio antes de "Thrones" - provisoriamente intitulada "10,000 Ships".

Outros projetos supostamente em desenvolvimento incluem "9 Voyages", dos criadores do popular drama histórico "Roma", e um corajoso conto do submundo ambientado em King's Landing, capital de Westeros, chamado "Flea Bottom".

A série de TV "Dunk and Egg" baseada nos romances de Martin sobre um cavaleiro e seu escudeiro há muito tempo é comentada, enquanto uma animação que percorre milhares de anos também tem sido discutida.

Fora do universo "Thrones", a WarnerMedia confirmou que Martin será o produtor executivo de dois outros projetos da HBO - "Who Fears Death" e "Roadmarks", ambas adaptações de romances de fantasia de outros autores.

Com Martin também envolvido na adaptação cinematográfica para a Netflix de seu primeiro conto, "Sandkings", a enxurrada de projetos para telas pequenas aumentou a preocupação entre os fãs que ainda esperam impacientemente pela conclusão de sua série "As crônicas de gelo e fogo".

Já se passou quase uma década desde que o quinto capítulo da série de sete livros foi publicado.