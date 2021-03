Ana Clara ganha programa diário na Globo sobre BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Clara Lima ganhou um programa diário na grade da TV Globo. E a pauta principal da atração será a reta final do BBB21. Sob o nome de Plantão BBB, Ana Clara vai ao ar todo dia — de segunda a sexta — logo após o Jornal Hoje, no começo da tarde. A data da estreia já está marcada: 5 de abril.



A grande promessa é que a ruiva destrinche o reality em relação a provas, brigas, paredões e mais. Outro detalhe importante será a presença de convidados que também vão palpitar sobre o programa, além da interação com o próprio público.

A participante do BBB19 já brilha na telinha, mas no streaming do Globoplay com o Bate-papo BBB, em que a moça recebe os eliminados do programa e apresenta os "erros" e "acertos" de cada um no confinamento. Pela redes sociais, Ana Clara não escondeu a animação: "A alegria! Vocês não medem! Acabei de ganhar meu primeiro programa na Globo!".

Também pelas redes sociais, a própria Globo confirmou e divulgou a chamada da atração: