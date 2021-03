Juiz rejeita pedido de Ed Sheeran, que enfrenta processos por plágio

CB Correio Braziliense

Um juiz americano rejeitou, nesta terça-feira (30/03), o pedido do cantor Ed Sheeran para se livrar de um dos três processos que enfrenta por plágio no hit Thinking out loud, de 2014, do clássico Let's get it on, de Marvin Gaye.

Segundo o juiz Ronnie Abrams, a decisão permite que o reclamante, no caso a Structured asset sales, dona de um terço dos direitos de Let's get it on, possa prosseguir com o processo contra Sheeran, a Sony music publishing e outros envolvidos no registro de direitos autorais de abril de 2020 para uma gravação em estúdio da canção.

Entretanto, Abrams colocou o caso em suspensão, citando uma "sobreposição significativa" da ação da reclamante contra Sheeran com base apenas na partitura da música de Gaye.

A Structured asset sales, que é propriedade do banqueiro de investimentos David Pullman, busca mais de 100 milhões em indenização.

O registro de 2020 para Let's get it on supostamente tem "elementos musicais" que não estão presentes na partitura.