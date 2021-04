Casamento, Onlyfans e niver: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

É sábado de feriado prolongado e tem muita gente de bobeira só rolando a timeline. Não se preocupe, o tédio vai embora agora porque o Destaque Pop preparou mais uma listona das maiores aventuras das celebridades na última semana: teve gente noivando, fazendo niver em Miami e até entrando pro Onlyfans. Se liga:



Feliz cumpleaños

Na última terça-feira (30/3), a cantora Anitta celebrou os 28 aninhos. Com direito a muito luxo, a funkeira participou de uma festinha em Miami ao lado de modelos, influencers e empresários — segundo o portal Uol. Vale lembrar que a moça também aproveitou a data para divulgar o lançamento de Girl from Rio para o próximo 30 de abril.

#NewCoupleAlert

O DJ e modelo Jesus Luz pediu a namorada, a nutricionista e influenciadora digital Carol Ramiro, em casamento. A proposta foi num cenário paradisíaco, com direito a trilha sonora e decoração caprichada. O casal postou o vídeo do momento nas redes sociais deles.

Passado e presente

A atriz Thaisa Carvalho foi ao Insta comentar o affair que teve com Fiuk antes de o artista entrar para o BBB21. A moça confirmou que houve um envolvimento, mas que terminou amigavelmente, e que ambos escolheram deixar o romance longe da home dos portais do país: "Fiuk é uma pessoa que foi muito especial na minha vida e nós juntos optamos não expor nada. Era o começo de uma história e a gente estava esperando o tempo certo para isso acontecer. Não expor era uma opção nossa, juntos, nunca só dele".

Opa!

Rita Cadillac contou à revista Marie Claire, na última quarta-feira (31/3), que está no Onlyfans, a plataforma de conteúdo erótico. Segundo a atriz e cantora, a presença é uma forma de levantar um honesto money: "Fomos o primeiro setor a fechar tudo e seremos os últimos a voltar. Não faço show desde o início da pandemia, está difícil de viver. Me afetou tanto que fiz o Onlyfans para que venha um rendimento, por menor que seja, para eu viver. A gente tem que sobreviver fisicamente, mentalmente, e financeiramente".

Maridão

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, foi ao Instagram responder a um comentário desaforado de uma seguidora. O nutricionista foi enfático quando questionaram o peso da cantora: "Quem disse que ela precisa emagrecer?". Depois da repercussão, o moço apagou a resposta.

Liberta!

A cantora Preta Gil comentou, em entrevista à jornalista Alexandra Gurgel nas redes sociais, que está cada vez mais feliz e satisfeita com o próprio corpo. A artista lembrou que já sofreu com as críticas a sua aparência, mas que agora está em processo de paz com a imagem: “Eu sou uma mulher fora dos padrões. Nunca fui P, M. Sempre fui G, GG. Mas era muito feliz com meu corpo. Não tinha essas questões. Conforme as pessoas foram me criticando, fui caindo na armadilha: fiz lipo, fiz dieta. Tudo. Aí de repente abriu um buraco dentro do meu peito de uma insatisfação muito grande”.

Ops

O Nego acabou mostrando o Borel. Piadinha à parte, é impossível não incluir a "escapulida" do pênis do funkeiro durante uma live no Instagram no último domingo (29/3). No dia seguinte o artista deixou claro que tudo não passou de um acidente: "Quero pedir desculpas a todos que estava na live, tá? Me perdoem. Que m****. Estou sem sorte. Mas foi sem querer".

Mas gente?!

A sister Juliette contou aos colegas de Big Brother Brasil 21 que já havia ficado com o ator Thiago Rodrigues durante uma festa de carnaval. "Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou. Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara", brincou.