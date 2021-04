Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/4)

OQ Oscar Quiroga

A vitória pretendida



Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.



Despoja-te de todos teus pudores e permanece firmemente arraigada na Graça da Vida de todas as vidas, que circula através de ti e de todas as existências, infinitas e infinitesimais. Te veste com a armadura completa e, sem temor, ataca os subterfúgios que circulam como venenos em tua própria alma, te exilando daquilo que pressentes ser teu verdadeiro destino, e que ficas esperando acontecer como um presente do céu. O presente já foi dado, estás aqui, lendo estas linhas que falam com teu coração, existes entre o céu e a terra, respiras, está tudo dado. Todas tuas lutas são interiores, contra o império dos vícios que exercem impura autoridade sobre tua consciência, te apequenando. Rebela-te contra o poder que te obscurece, tua vitória contra teus próprios vícios é a vitória sobre o mundo corrupto também.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitos pensamentos juntos ao mesmo tempo confundem temporariamente a alma, mas é preciso deixar acontecer, sem fazer força para se concentrar em qualquer questão. Deixe a sua mente falar sozinha um pouco.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A mentira é tão nociva e corriqueira que a própria alma mente a si e acredita em suas mentiras. Isso é comum e normal, mas não ajuda, principalmente naqueles momentos em que você precisa tomar decisões importantes.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não é um momento de grandes atrações ou distrações, este é um momento normal, muito comum, talvez demais para os planos grandiosos que a alma fica fazendo o tempo inteiro. Há, porém, um prazer envolvido no normal.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A distração é tida como algo nocivo, mas mente humana alguma consegue manter o foco o tempo inteiro, inclusive porque o excesso de concentração dá dor de cabeça. Aproveite a distração, não force a concentração.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Normalmente, buscamos pessoas sábias para nos orientar, porém, nem sempre elas estão com a cabeça no devido lugar e, ao mesmo tempo, acontece de as palavras de sabedoria surgirem da boca das pessoas normais e corriqueiras.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os sonhos trazem mensagens que a mente não se atreveria a formular sozinha, porque são transparentes demais. Uma vez que a alma sonha o que sonha, ela não pode fingir que não aconteceu o que aconteceu. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Conflitos nem sempre devem ser evitados, porque representam oportunidades para aparar arestas e lapidar relacionamentos. Porém, nem todo conflito leva a esse objetivo, por isso, é preciso ter muita clareza.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

No meio da bagunça está tudo que você precisa, e é justamente por isso que se tornou muito propício que você volte seu olhar a todas essas coisas que estão esquecidas, porque você não lhes dá atenção. Aí está tudo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há momentos em que a alma deseja tantas coisas ao mesmo tempo que isso produz um impasse, o qual só dura um instante apenas, já que para se divertir e expressar alegria não deve haver problema duradouro, não é?



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dinamismo, sua alma precisa de movimento agora, porque a quietude, apesar de atrativa e muito boa, a partir deste momento produziria uma inércia pesada demais para seus planos. Dinamismo, prefira o movimento.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto os olhos buscam longe as oportunidades de viver experiências emocionantes, isso pode estar bem ao alcance da mão, mimetizado no meio das situações corriqueiras. Olhe de novo ao seu redor. Aí sim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os recursos mais importantes não são os que ficam guardados como reserva, mas aqueles que circulam e se expressam por meio dos investimentos que você vai fazendo ao longo da vida. Esses são recursos expressivos.