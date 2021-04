Theo Bial lança EP com participação do pai, Pedro Bial

IB Isabela Berrogain*

O novo trabalho de Théo Bial conta com uma faixa em parceria com o pai, Pedro Bial - (crédito: Joaquim Lima)

O EP Pra sonhar dá início a uma nova etapa na carreira musical de Theo Bial. Antes conhecido como Theozin, o filho de Pedro Bial e Giulia Gam se reinventa no novo trabalho, que conta com três músicas inéditas e autorais. Em diferentes sonoridades, o artista traz como grandes inspirações a bossa nova e o jazz.

“Busquei trazer muito das minhas referências no EP. Além disso, a ideia foi fazer um projeto com muita atenção aos detalhes e muito carinho com cada nota, acorde, palavra… Estou mais detalhista e dedico mais tempo ao processo de produção/criação sem querer apressar nada para lançar rápido”, explica o cantor, em entrevista ao Correio.

Segundo ele, a pandemia foi responsável por dar o pontapé para a produção do EP. “O isolamento fez com que eu me aprofundasse nos estudos do piano e, a partir daí, as composições do EP surgiram. Tudo realizado de maneira artesanal e com muito amor”, relata.

Uma faixa presente no trabalho marca a primeira composição do músico em conjunto com o pai, Pedro Bial. “Fiz uma melodia no piano e mandei pra ele, que me perguntou se podia escrever uma letra. A troca profissional foi muito prazerosa e, além disso, abriu novas fronteiras para outras trocas pessoais”, relembra. A canção, que exalta as lamentações de um amor partido, remete ao formato voz e violão característico da bossa nova.

Pra sonhar é o terceiro trabalho musical de Theo Bial. Em 2017, o cantor lançou o EP Presente e, em 2019, o álbum Do amor à sabedoria. Entretanto, a paixão pela música começou muito antes disso, aos 10 anos de idade, quando aprendeu a tocar violão por influência da mãe.

Após se formar no ensino médio, o artista foi estudar na prestigiada faculdade Berklee College Of Music, nos Estados Unidos, onde passou a dar mais atenção à música brasileira. “Me fascinou muito ver como a bossa nova e o samba eram muito valorizados lá fora. Às vezes, não nos damos conta do valor do que nós temos aqui. O Brasil é um país de uma riqueza natural e cultural enorme e muito diversa”, afirma.

Colecionando diversas experiências ao longo da carreira, Theo Bial revela que o maior aprendizado que teve até agora foi o de querer sempre aprender e se aprimorar. “Isso é a graça da coisa. Também temos que saborear cada projeto e buscar compreender o que estamos buscando passar. A cada novo projeto pretendo ser melhor que o anterior. Esse é o desafio. É o que nos faz evoluir”, finaliza o cantor.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel