DocumentÃ¡rio e seminÃ¡rio celebram o Dia Mundial de ConscientizaÃ§Ã£o do Autismo

I » Isabela Berrogain*

No CCBB, a discussão será em torno da ideia de que as artes visuais podem ajudar a mediação com os autistas - (crédito: CCBB/Divulgação)

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta sexta-feira (2/4) e, com a chegada da comemoração, o programa CCBB Educativo e a plataforma Ubook prepararam ações especiais voltadas para dar maior visibilidade à data.

Nesta quinta-feira (1°/4), o curso ‘Transversalidades’, do programa CCBB Educativo, será guiado pela professora doutora Maria Luísa Magalhães Nogueira, psicóloga e mãe de filho autista. Em entrevista ao Correio, Maria Luísa falou sobre a importância da data.

“É muito importante que esse dia seja celebrado, levando sobretudo informação sobre o que é o autismo e como é essa condição, em que o modo de funcionamento cerebral é um pouco diferente, o que também é uma forma de potencial”, reitera.

A professora cita Temple Grandin como exemplo, uma grande psicóloga que também faz parte do espectro autista. “Ela vai dizer que nós precisamos de todos os tipos de mente e que se, por algum motivo, a gente não tivesse o autismo na terra ou ele fosse erradicado, nós perderíamos matemáticos, artistas e que pessoas sociáveis não fazem tecnologia. Eu gosto muito dessas falas dela, porque ajuda a gente a pensar tanto quanto essa condição é legítima e genuína e, também, como ela é importante para a nossa vivência enquanto sociedade, por nos convidar a conviver com a diferença e por trazer contribuições efetivas para humanidade”, afirma.

Na sexta-feira (2/4), o CCBB traz ao público uma conversa aberta sobre o transtorno do espectro autista em contextos educativos. Durante a atividade, quatro educadores do programa se reunirão para um debate acerca da pergunta: “como o contexto da mediação em artes visuais pode contribuir para a inclusão e acesso de pessoas com transtorno do espectro do autismo?”.

Toda a programação do CCBB Educativo será realizada de forma exclusivamente digital e poderá ser acessada gratuitamente, mediante inscrição.

Documentário

Na área de produções de áudio, a Ubook, maior plataforma de audiotainment da América Latina, disponibilizou gratuitamente no catálogo o documentário Labirintos do autismo, antes disponível somente por assinatura.

Com 36 minutos de duração, o documentário narra, pela perspectiva do pai de Alice, a trajetória para compreender o diagnóstico do autismo na filha e a batalha no sistema de saúde para oferecer uma condição digna de vida a ela. A produção, que é uma parceria da plataforma com o jornal britânico The Guardian, ficará gratuita durante todo o mês de abril.

Serviço:

CCBB Educativo - Transversalidades

Redes do CCBB e site do Programa CCBB Educativo - Arte & Educação. 1° de abril, às 19h

Acesso gratuito. Classificação indicativa: a partir de 16 anos

As inscrições são feitas pelo site do CCBB Educativo



CCBB Educativo - Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Videoconferência via Sympla streaming. 2 de abril, às 14h

Acesso gratuito. Classificação indicativa: a partir de 12 anos

As inscrições são feitas pelo site do Sympla



Documentário Labirintos do autismo

The Guardian e Ubook. Ubook

Acesso gratuito



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel