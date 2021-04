Ana Maria Braga comemora 72 anos com netos e balão

AE Agência Estado

Ana Maria Braga teve um "aniversário surpresa" nesta quinta-feira (1º/4) no Mais Você. A apresentadora, que completou 72 anos, foi surpreendida pela produção do programa com depoimento dos netos Maria, de 6 anos, Joana, de 10, e Bento, de 8. Eles fizeram diversos desenhos para a vovó, que se tornaram peças de roupas para Ana Maria. "Que delícia! Quem é mãe, avó sabe que é a melhor coisa do mundo a gente ver a continuidade da vida através dos filhos da gente. Quando chega neto, é um perigo danado. Você vira mãe umas 18 vezes. Adorei, molecada".

Além disso, no início do programa, Ana Maria foi suRpreendida com uma produtora "sem cabeça", empurrando um carrinho com o bolo de aniversário. "O que está acontecendo?", indagou. Nas redes sociais, internautas fizeram uma série de homenagens a apresentadora, inclusive com vídeos antigos relembrando momentos peculiares de Ana Maria Braga no Mais Você.

A apresentadora tem mesmo muito a comemorar. Apesar de um ano difícil diante da perda de Tom Veiga, o eterno Louro José, a apresentadora venceu mais um câncer no início de 2020 e, cumprindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, com distanciamento social e a transmissão do programa direto da casa dela, em São Paulo, passou ilesa pela pandemia. No último sábado, ela recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Nesta quinta-feira, no Instagram, Ana Maria Braga publicou duas fotos em que aparece no estúdio da TV Globo prestes a estourar um balão rosa pendurado no teto, cheio de confetes azuis. "Um aniversário de longe, mas cheio, muito cheio de carinho. Estou desde manhã recebendo telefonemas, surpresas, lembranças, emocionei várias vezes... Dá pra sentir o amor daqui. Obrigada!", escreveu Ana na legenda das imagens.