Susana Vieira recebe segunda dose da vacina contra covid-19 no Rio

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/GloboNews)

A atriz global Susana Vieira recebeu, nesta quinta-feira (1º/4), a segunda dose da vacina contra a covid-19. Artista foi imunizada no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. "O SUS é uma referência mundial. Parabéns a todos", disse Susana, em entrevista ao vivo para a GloboNews.

"A única saída é essa, gente, é a vacina. Por favor, não se esqueçam que temos que tomar duas doses e, além disso, ficar um mês (mantendo o isolamento) depois da dose", recomendou.

Por fim, a atriz agradeceu aos profissionais de saúde e aplaudiu àqueles que estavam presentes no momento da imunização. "Sou a favor do confinamento mesmo, não pode obrigar as pessoas a andar de ônibus do jeito que tá (...) Quem nega a vacina, não merece viver, porque as que estão morrendo são aquelas que não conseguiram tomar vacina", completou.

Nesta quinta a cidade vacina idosos de 68 anos. A campanha continua normalmente na sexta (2/4), com pessoas de 67 anos, e no sábado (3/4), com pessoas de 67 ou mais (repescagem).



Na próxima segunda (5/4), será retomado o revezamento entre os sexos, com a vacinação apenas de mulheres de 66 anos.