Editora lança edital para mulheres artistas do DF e Entorno

CB Correio Braziliense

(crédito: Editora Estrondo/Divulgação)

Primeira editora brasileira de fotolivros e livros de artista dedicada a publicar mulheres no país, a Editora Estrondo abre edital para selecionar até cinco projetos de fotolivros e livros de artistas mulheres que trabalham com a fotografia como linguagem principal.

Até o dia 30 de abril, artistas mulheres e coletivos de mulheres residentes no Distrito Federal ou nas cidades do entorno podem inscrever até dois projetos inéditos nos formatos fotolivro, livro de artista ou livro-objeto. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no linktree da editora.

Os trabalhos serão selecionados pelo corpo curatorial formado pela fotógrafa e artista visual Ana Lira (PE), a curadora Cinara Barbosa (DF) e a fotógrafa Elza Lima (PA) e coordenado pela criadora da Editora Estrondo, Michelle Bastos. Cada projeto selecionado receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3 mil e será editado, impresso e publicado pela editora.

Em 2020, a Editora Estrondo lançou dez títulos, entre fotolivros e livros-objeto de mulheres e coletivos de mulheres atuantes no DF com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. “O objetivo das publicações é confrontar o machismo predominante nas publicações editoriais da fotografia, promovendo o trabalho de mulheres no contexto das artes visuais contemporâneas”, afirma, em nota, Michelle Bastos.

Podem inscrever-se no edital qualquer pessoa autodeclarada mulher ou que se identifique com o gênero feminino, incluindo cisgêneros e transgêneros, que apresentem projetos inéditos, ainda não publicados em formatos de fotolivro, livro de artista ou livro-objeto, sendo permitida a publicação anterior em sites, redes sociais, catálogos, revistas e exposições. Para mais informações ou dúvidas, a editora disponibiliza o e-mail contato@estrondo.com.br.