BBB21: Seis brothers seguem na disputa pela liderança após mais de dez horas de prova

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/Reprodução)

A prova que vai definir o líder da semana no Big Brother Brasil 21 (BBB21) é de resistência. Seis participantes seguem na disputa após mais de dez horas de duração: Arthur, Gilberto, João Luiz, Juliette, Rodolffo e Viih Tube.

Fiuk foi o primeiro a sair, após sentar durante a prova e ser eliminado da disputa. O segundo a deixar a dinâmica foi Caio, que preferiu não seguir em frente. O goiano quebrou o pé na quarta semana do programa e ainda se recupera da fratura.

Logo foi a vez de Camilla de Lucas, que também desistiu da prova, seguida de Pocah, que foi eliminada por não conseguir completar o quebra-cabeça que faz parte da dinâmica da competição. Thaís foi a quinta eliminada, após ficar quase oito horas na disputa.

A última prova de resistência foi há duas semanas. A competição durou 14 horas, valeu um carro, foi feita em duplas e teve Gilberto e Sarah como os vencedores.

Entenda a prova do líder da semana

Os brothers terão que dançar na pista enquanto a música toca. Sempre que ela parar, eles terão que encontrar as peças jeans que aparecerão no telão. Eles montam o quebra-cabeça com as respectivas peças na bancada e apertam o botão. Assim que apertam o botão, voltam para a pista de dança e o jogo continua.