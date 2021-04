BBB21: Viih Tube ganha liderança após 14 horas de prova de resistência

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/Reprodução)



Viih Tube venceu a prova da liderança da semana após ficar mais de 14 horas de pé na maratona de dança. Ao final, sobraram apenas a youtuber e o instrutor de crossfit Arthur. O brother desistiu após comentar que colocaria Viih no seu grupo vip, caso ela deixasse a prova.

Fiuk foi o primeiro a sair, após sentar durante a prova e ser eliminado da disputa. O segundo a deixar a dinâmica foi Caio, que preferiu não seguir em frente. O goiano quebrou o pé na quarta semana do programa e ainda se recupera da fratura.

Logo foi a vez de Camilla de Lucas, que também desistiu da prova, seguida de Pocah, que foi eliminada por não conseguir completar o quebra-cabeça que faz parte da dinâmica da competição. Thaís foi a quinta eliminada, após ficar quase oito horas na disputa.

Com quase 11 horas de prova de resistência, foi a vez de Gil sair após se atrapalhar montando o quebra-cabeças. Uma hora depois, foi a vez de João sair da disputa, seguido por Rodolffo, que disse que deixaria a competição depois que tivessem sido eliminados.

Juliette foi a nona participante a deixar a prova, após pouco mais de 13 horas na maratona. Pouco antes, a paraibana perguntou para Arthur: "Está esperando eu sair, Arthur, ou está de boa?" "Cara, eu quero ser Líder, mas confesso que, você saindo, me deixa mais tranquilo", respondeu ele.

Paredão da semana

Quatro pessoas serão indicadas ao Paredão na décima semana do reality. O líder terá uma indicação e a casa vota normalmente no confessionário. A pessoa mais votada no confessionário inicia uma segunda votação, dessa vez aberta, para saber quem será o terceiro indicado ao Paredão. Além disso, a pessoa indicada por voto aberto tem direito ao contragolpe. Os dois indicados pela casa mais o indicado no contragolpe disputam a prova do Bate e Volta.