Livros traçam a trajetória política de Joe Biden e Kamala Harris

Joe Biden e Kamala Harris fizeram história na última eleição presidencial dos Estados Unidos. Nenhum deles era franco favorito ao cargo. Joe Biden havia perdido duas campanhas, em 1987 e em 2007, e era conhecido no meio político por grandes gafes. Já Kamala Harris, considerada novata no mundo da política, tentou a candidatura visando a forte oposição que fazia a Donald Trump no Senado e acabou desistindo para se aliar a Biden na chapa como vice. O caminho de cada um deles até a presidência dos Estados Unidos, assumida em 2021, é narrado em dois livros biográficos que acabam de chegar ao Brasil pela Editora Agir.

Escrito pelo jornalista Evan Osnos, Joe Biden: A vida, as ideias e os desafios do presidente da nação mais poderosa do mundo traz um retrato do novo líder norte-americano, o 46º presidente dos EUA. A narrativa segue o início da carreira política; as tragédias pessoais — como a perda da primeira mulher e da filha num acidente de carro, depois do filho para o câncer e a descoberta de aneurisma em meio à campanha —; a fama de falastrão; e a incrível reviravolta que o colocou como o candidato para fazer frente a Donald Trump.

“Não é uma biografia nos moldes habituais, com ordem cronológica rígida e uma sucessão de acontecimentos elencados. É um texto fluido em que o protagonista sai de cena diversas vezes, mas sempre volta. Revendo acertos e erros, incorporando bandeiras, encabeçando projetos ou trabalhando em parceria”, define o jornalista Marcelo Lins no prefácio do livro.

Para isso, Osnos recorreu a diversas entrevistas que fez com Biden ao longo dos anos para perfis da revista The New Yorker, além de mais de 100 entrevistas com pessoas próximas ao estadunidense natural da Pensilvânia.

Perfil da vice

A biografia Kamala Harris: A vida da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos foi escrita pelo jornalista Dan Morain, que também acompanhou a trajetória da norte-americana de Oakland desde o cenário judicial dos Estados Unidos até decidir largar o cargo de procuradora-geral da Califórnia para concorrer ao Senado e depois tornar-se a primeira mulher negra vice-presidente do país.

Além das memórias, o conteúdo biográfico parte do acompanhamento da campanha de Kamala entre os meses de setembro e outubro de 2020, assim como de entrevistas de pessoas próximas à atual vice-presidente. Como acontece no livro de Biden, há espaço para o passado de Kamala, filha de uma cientista indiana e de um professor de economia jamaicano.

A trajetória da estadunidense foi bastante ligada aos movimentos étnico-raciais, o que é demonstrado no livro. Mas a obra não foge das polêmicas, como a constante cobrança que Kamala teve ao longo dos anos por não ter defendido uma reforma do sistema carcerário e a falta de combate ao encarceramento em massa dos negros nos EUA.

“Dá a impressão de ser o volume inaugural de uma série de livros sobre a mulher que será a mais observada do planeta a partir desde 2021 — ela é vice do mais velho presidente empossado nos Estados Unidos e desponta como sua sucessora”, afirma a jornalista Flávia Oliveira, responsável pelo prefácio.



Joe Biden: A vida, as ideias e os desafios do presidente da nação mais poderosa do mundo

De Evan Osnos. Tradução: Alexandre Martins. Editora Agir, 256 páginas. Preço: R$ 39,90.

Kamala Harris: A vida da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos

De Dan Morain. Tradução: Adalgisa Campos da Silva e Maria Luiza X. de A Borges. Editora Agir, 320 páginas. Preço: R$ 49,90.