Paulo Gustavo piora da covid-19 e médicos recorrem a "pulmão artificial"

AE Agência Estado

Após apresentar piora no quadro clínico na sexta-feira (2/4), Paulo Gustavo foi submetido ao tratamento de terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), procedimento usado em casos graves de comprometimento respiratório que se assemelha a um pulmão artificial.

O ator, de 42 anos, que precisou passar por reajustes terapêuticos para combater à covid-19, permanece internado em UTI de um hospital no Rio de Janeiro devido a complicações do novo coronavírus. Ele deu entrada no local no dia 13 de março. No dia 22, teve de ser intubado.

Ao pedir que os fãs continuem rezando pela recuperação do marido, Thales Bretas disse que apesar de apresentar sinais de melhora nos últimos dias, devido ao agravamento do quadro clínico no sábado, Paulo Gustavo teve que evoluir à terapia por ECMO.

"Vivendo um momento particular da minha família. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira. Internado desde 13 de março, o ator Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à covid-19", informou por redes sociais.

A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação.

Na segunda-feira (29/3), Bretas publicou um vídeo no Instagram de um dos aniversários do ator. "Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado", escreveu na legenda da imagem.