BBB21: Em paredão com Caio e Gilberto, Rodolffo leva a pior nas enquetes

VO Victória Olímpio

(crédito: Foto/Globo)

O top 10 do Big Brother Brasil (BBB21) será formado nesta terça-feira (6/4), com mais uma eliminação do programa e, ao que indicam as enquetes, o bastião Rodolffo será o nome que ficará de fora do seleto grupo. Em várias enquetes de veículos espalhados pelo Brasil, até o fim da manhã desta segunda-feira, o cantor sertanejo aparece com quase metade dos votos para ser eliminado. Ele enfrenta os participantes Caio e Gilberto para seguir na competição.

Em praticamente todas as projeções, Rodolffo lidera as chances de eliminação, seguido de Caio e, por fim, Gilberto. Apenas a enquete da Rádio Gaúcha aponta Gilberto como o segundo lugar nesse paredão. Confira:

GHZ

Caio - 12,9

Rodolffo - 72,3%

Gilberto - 14,9%

Uol

Caio - 33,12%

Rodolffo - 50,73%

Gilberto - 16,15%

Extra

Caio - 40%

Rodolffo - 54%

Gilberto - 6%

O Povo

Caio - 36%

Rodolffo - 49%

Gilberto - 15%

Formação de paredão

Durante a semana, Gilberto e Fiuk venceram a prova do anjo e precisaram decidir juntos para quem seria dada a imunidade. A dupla salvou João Luiz do paredão, que se juntou a Viih Tube, líder da semana, entre os garantidos para permanência na casa. Na indicação da líder, Gilberto foi para a berlinda.

O paredão contou com uma dinâmica diferente: uma votação no confessionário e outra aberta. Rodolffo e Juliette foram os mais votados e Viih Tube deu o voto de minerva para o cantor. Na votação aberta também houve empate e mais uma vez a líder precisou desempatar, precisando escolher entre Caio e Juliette, optando por mandar Caio ao paredão.

Caio pode dar um contragolpe e indicou Juliette ao paredão. A prova do bate e volta foi disputada por Caio, Juliette e Rodolffo. A paraibana venceu a prova e se livrou de mais uma berlinda.

Discussões da madrugada

Após formação do paredão, a madrugada dos brothers contou com uma série de discussões. Uma delas foi no quarto do líder, onde Thaís comentou com Viih Tube sobre a sister Juliette e que não está se sentindo a vontade: "Eu queria estar muito aqui com você. Não é que eu tenho medo, não estou me sentindo confortável".

A youtuber avaliou a situação entre as duas e comentou: "Ela realmente não se dá tão bem com você. Ou tem pé atrás, ou não te entende". Thaís comentou ainda sobre a situação com Pocah: "Ela está conseguindo tudinho o que ela quer. Que é eu me afastar da Vitória".

Fiuk e Juliette também tiveram uma longa conversa sobre Arhtur. Segundo Fiuk, a mudança repentina não parece estar sendo sincera: "É muito fácil o Arthur virar bonzinho agora que ele ficou... Eu não compro isso aí, não".

Ele lembrou ainda que o instrutor se interessou por Thais, mas ao perceber que não seria correspondido, começou a chamar a sister de planta. Por fim, eles falaram sobre a visão dos participantes sobre Juliette: "Na cabeça deles, sou secundária", comentou ela.