Agência promove programação on-line sobre mercado literário infanto-juvenil

CB Correio Braziliense

(crédito: Oasys Cultural/ Divulgação)

Com início nesta segunda-feira (5/4), às 19h, e seguindo nos dias 6,8 e 9 de abril, a Semana da Literatura para Crianças e Jovens promove diversos encontros on-line para falar sobre o mercado do livro dedicado ao público infanto-juvenil. A programação ocorre por meio do canal da agência literária Oasys Cultural no YouTube.

As lives temáticas com profissionais da área pretendem responder questões como: o que deve ser feito para entrar neste mercado; como publicar; de que maneira saber se o livro é bom; ou ainda, como ser reconhecido e chegar a esse público alvo. O evento é ao vivo, aberto ao público e gratuito. Para quem não puder acompanhar simultaneamente, as gravações ficarão disponíveis para serem compartilhadas e assistidas depois.



Programação

Segunda-feira (5/4)

Às 19h. O mercado do livro para crianças e jovens. Com Valéria Martins e Ana Maria Santeiro (agentes literárias). Por meio do link

Terça-feira (6/4)

Às 19h. Escrever para crianças não é “fácil”. Com Ilan Brenman e Stella Maris Rezende (escritores premiados e publicados no exterior). Por meio do link.

Quinta-feira (8/4)

Às 19h. O que as editoras querem. Com Leila Bortolazzi (Ed. Melhoramentos) e Tatiana Kely (Ed. independente Quase oito). Por meio do link.



Sexta-feira (9/4)

Às 18h. Clubes de leitura para crianças: formar leitores e vender livros. Com Renata Nakano (Clube de Leitura Quindim).Por meio do link.