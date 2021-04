Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (6/4)

OQ Oscar Quiroga

Tudo é relacionamento



Data estelar: Vênus e Marte em sextil; Lua míngua em Aquário.



Conquistarás as ansiadas liberdade e independência quando todas as pessoas com que te relacionas recebam o mesmo de ti, liberdade e independência. Se buscas conquistar algo que não ofereces ao mundo, condenas a ti ao fracasso. Promove a liberdade em teus relacionamentos e, com certeza, viverás tua amada liberdade. Promove a independência e autonomia das pessoas com que te relacionas, e certamente colherás o mesmo para ti. Tudo, absolutamente tudo no destino humano, é feito de relacionamentos. Ninguém, por mais eremita que pretender ser, consegue viver humanamente sem estabelecer vínculos, porque pela natureza dos vínculos que uma pessoa sustenta se decifra o destino. Observa teus relacionamentos, investiga as pessoas com que te relacionas, e conhecerás com exatidão tua própria natureza.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coisas importantes estão em andamento, maiores do que sua alma pensa. Por isso, nem tudo pode ser controlado, pelo contrário, é preciso observar os acontecimentos maiores e, na medida do possível, se adaptar a isso.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Querer e não poder é uma situação existencial ruim, mas não pior do que a de querer, poder, mas fazer de uma maneira desastrada que põe a perder toda a oportunidade. Sempre há uma maneira melhor de fazer as coisas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que importa, neste momento, não é o que você pensa, mas o que você faz. Observe as ações que ocupam seus dias e saberá o que precisa ser feito, para conduzir tudo ao objetivo que lhe seja mais desejável. Aí sim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as respostas que você recebe contrariam seus desejos, dependerá do nível de tolerância que você tiver nesse momento, que a situação passe sem marcas, ou que ela se transforme numa explosão emocional.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ofereça seu melhor, sempre! Mesmo que em muitos momentos isso pareça se voltar contra seus interesses e, ainda pior, que as pessoas se aproveitem disso. Sim! Tudo isso acontece, mas não é o mais importante do momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Parece ser tudo caos, mas na verdade não é nada disso, e se caos acabar sendo, pelo menos será criativo também, e isso significa que você poderá aproveitar e fazer bom uso de todas as experiências atuais no futuro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Vida! Que mistério! Mas, você também é a vida, tentando entender a si mesma, se atrevendo a ir em busca de instrumentos e recursos que lhe sirvam para continuar sua incessante ampliação e evolução. Assuma esse lugar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ou você deixa a vida levar sua alma, ou sua alma manobra o tempo inteiro para deter o rumo em suas mãos. Essa é uma escolha importante e muito atual para sua alma fazer, que define uma boa parte do futuro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aproveite a janela que se abre neste momento, porque vai dar para desemperrar algumas coisinhas que estavam atormentando sua alma. Talvez essa janela de tempo não seja muito longa, por isso, aproveite logo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre a intenção e a ação está sua consciência, que precisa sair da inércia e se atrever a ser a protagonista do momento. Então e somente então você terá tomado as rédeas de seu destino, você será sua própria estrela.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Chega um momento na vida que é para fazer o que sua alma deseja e precisa, independente de as circunstâncias ajudarem ou não. Esse é o momento em que você é a circunstância mais importante, a que determina a nota.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que precisa ser feito não há de ser feito na precipitação, porque ainda que seja urgente, por isso mesmo tem de ser bem elaborada a ação. Napoleão dizia ao seu mordomo, me veste devagar que estou com pressa.