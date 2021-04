Trailer de 'O Esquadrão Suicida' para maiores de idade quebra recorde

CB Correio Braziliense

'O Esquadrão Suicida': estreia em agosto, mas já com recorde - (crédito: Warner/ Divulgação)

A prévia de O Esquadrão Suicida bateu recorde de visualizações entre os trailers restritos, se tornando o mais visto da história. Em uma semana, o trailer já havia atingido 151,1 milhões de views. O antigo recorde pertencia ao trailer de Mortal Kombat, também lançado este ano, contabilizando 116 mil visualizações.



De volta à aventura com os super-heróis, James Gunn dirige roteiro de autoria própria, baseado nos personagens da DC Comics: Arlequina (Margot Robbie), Sanguinário (Idris Elba), Pacificador (John Cena), Capitão Bumerangue (Jai Courtney) e Amanda Walker (Viola Davis), entre outros.



O longa também conta com a produção de Charles Roven e Peter Safran e também com a produção executiva de Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle.



Gunn comemorou o recorde no Twitter: “Acabaram de me dizer que O Esquadrão Suicida estabeleceu um novo recorde de visualizações em uma semana para um trailer ‘red band’ (para maiores), com mais de 150 milhões de visualizações ao redor do mundo. Estou extremamente grato a todos vocês por fazerem isso acontecer! OBRIGADO!”, disse.

O enredo



Com lançamento previsto para 5 de agosto no Brasil, o longa apresenta a seguinte conjuntura, como adianta a Warner, empresa produtora. "Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a penitenciária com a maior taxa de mortalidade nos Estados Unidos, onde são mantidos os piores supervilões, dispostos a fazer qualquer coisa para escapar; até mesmo integrar a supersecreta e supersombria Força Tarefa X. Qual é a missão de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de alta periculosidade como Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão-Rei, Blackguard, Javelin, e a psicopata favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos até os dentes e jogá-los (literalmente) na remota ilha Corto Maltese.



Na selva povoada de militantes adversários e forças de guerrilha que aparecem do nada a cada momento, os integrantes do Esquadrão estão em uma missão de busca e destruição, e o Coronel Rick Flag é o único homem em terra responsável por fazê-los se comportar... além dos técnicos do governo da equipe de Amanda Waller, falando em seus ouvidos e rastreando cada movimento deles. Como sempre, basta um movimento errado e eles vão acabar mortos (seja nas mãos dos inimigos da ilha, de um companheiro de equipe ou da própria agente Amanda Waller). Se alguém estivesse disposto a fazer uma aposta em dinheiro, a escolha mais inteligente seria contra eles, todos eles".

Confira ">aqui o trailer restrito do filme.