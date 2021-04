Jornadinha literária ressalta a importância da leitura para os jovens

CB Correio Braziliense

Tino Freitas vai falar sobre a importância da literatura infantojuvenil - (crédito: Divulgação/Jornadinha Literária)

Dando continuidade à programação do Ciclo de Conferências Literárias, iniciada dia 25 de março e que se estende até 26 de maio, os escritores Tino Freitas e Márcia Leite vão falar sobre a importância da literatura infantojuvenil na formação dos jovens. O evento é organizado pela Jornada Literária do Distrito Federal e acontece dia 9 de abril. As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes. Para se inscrever, basta mandar um email para jornadaliterariadf@gmail.com.

Tino Freitas, escritor brasiliense com mais de 20 obras publicadas e vencedor do prêmio Jabuti, abre a programação com a conferência “A mediação de leitura como instrumento de formação do leitor na escola”, das 9h às 10h30. Na parte da tarde é a vez de Márcia Leite, conhecida escritora infantojuvenil, duas vezes finalista no prêmio Jabuti, com a conferência “A importância dos livros com temas delicados na literatura para crianças e jovens – a vida não escolhe idade para ser difícil e desafiadora”, das 14h às 15h30.

A Jornada Literária, criada em 2016, trabalha com alunos das escolas públicas do Distrito Federal para incentivar a formação de novos leitores através de encontros e conferências literárias.



Serviço:

A mediação de leitura como instrumento de formação do leitor na escola com Tino Freitas

09/04/2021 – das 9h às 10h30

Inscrições por e- mail: jornadaliterariadf@gmail.com

Vagas limitadas a 100 participantes

A importância dos livros com temas delicados na literatura para crianças e jovens – a vida não escolhe idade para ser difícil e desafiadora com Márcia Leite

09/04/2021 – das 14h às 15h30

Inscrições por e- mail: jornadaliterariadf@gmail.com

Vagas limitadas a 100 participantes