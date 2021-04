Festival MUCHO! traz Lenine, Alceu Valença e Jorge Drexler

CB Correio Braziliense

Dupla argentina Perotá Chingo - (crédito: Camila Berrio/ Divulgação)

O Festival MUCHO! chega à quinta edição com um line-up que reúne artistas nacionais e internacionais. Desde a primeira edição, o evento tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre a América Latina e esse ano não será diferente. Pela primeira vez, em formato totalmente online e gratuito, o festival acontece entre os dias 21 e 25 de abril.



Além de shows, o evento também terá bate-papos sobre o mercado cultural e musical dos países latinos, enfatizando a importância da integração entre as nações. Representando o Brasil, há Lenine, Alceu Valença, Cao Laru e Josyara. Além deles, terão representantes do Uruguai, com Jorge Drexler; de Cuba, com Yusa, e a Argentina comparece com Perotá Chingó, Escaladrum e Sofia Viola.



O evento, organizado pela produtora Difusa Fronteira, será transmitido pelo canal oficial do festival MUCHO! no youtube e terá retransmissão pela plataforma vivamos cultura do Ministério de Cultura de Buenos Aires.



Programação



21/04 (quarta-feira)

18h - Rodada de bate-papo

22/04 (quinta-feira)

18h - Rodada de bate-papo

23/04 (sexta-feira)

18h - Rodada de bate-papo





24/04 (sábado)

A partir das 16h:

Bate-papo entre Lenine e Drexler

Escalandrum (Argentina)

Josyara (Brasil)

Jorge Drexler (Uruguai)

Lenine (Brasil)

25/04 (domingo)

A partir das 16h:

Cao Laru (Brasil)

Sofia Viola (Argentina)

Yusa (Cuba)

Perotá Chingó (Argentina)

Alceu Valença (Brasil)