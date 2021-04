Curtaflix — Festival de Curtas Online reunirá mais de 200 obras

CB Correio Braziliense

A diretora de filmes como 'Confidente', Karen Akerman tem obra no festival de curtas - (crédito: Migka Filmes/ Divulgação)

Em sua primeira edição, o Curtaflix — Festival de Curtas Online irá exibir 293 obras cinematográficas, entre os dias 8 e 17 de abril. O festival é online e gratuito. Para conferir basta acessar o site: www.curtaflix.com.br.



O evento foi pensado a partir da lista de curtas apresentada por cada curador, num grupo de 21 pessoas, que montou uma espécie de playlist, mas num conceito adaptado para a realidade do audiovisual. Cada sessão terá duração de 90 minutos, completando um quadro de 63. Alguns curtas ficarão disponíveis gratuitamente por um ano após o fim do festival no site do evento.



Entre as obras selecionadas estão, Vinil verde, Recife frio e A copa do mundo no Recife, de Kleber Mendonça Filho, diretor do aclamado Bacurau. Além dele, Leon Hirszman, um dos mais importantes cineastas brasileiros, terá apresentas Nelson Cavaquinho e Ecologia.



O evento é organizado pela Trapézio Produções Culturais através da Lei Aldir Blanc. Para ver a programação completa acesse: http://www.curtaflix.com.br



Serviço

Curtaflix Festival de Curtas Online

De 08 a 17 de abril

Online e Gratuito

www.curtaflix.com.br