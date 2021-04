Morre Paul Ritter, ator conhecido por Harry Potter e Chernobyl, aos 54 anos

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/HBO)

O ator Paul Ritter faleceu nesta terça-feira (6/4) devido a um tumor no cérebro, aos 54 anos, segundo informações de seu agente.

Paul conseguiu atrair mais notoriedade para sua carreira quando participou da minissérie Chernobyl (2019), onde viveu o engenheiro Anatoly Dyatlov; e na saga de Harry Potter, quando integrou o elenco de Harry Potter e o enigma do príncipe (2009), onde interpreta o bruxo Eldred Worple.

"Ele morreu pacificamente em casa, com a mulher Polly e os filhos Frank e Noah ao seu lado. [...] Paul era um ator excepcionalmente talentoso, que interpretou uma enorme variedade de papéis no palco e na tela, com extraordinária habilidade. Ele era ferozmente inteligente, gentil e muito engraçado. Vamos sentir sua falta enormemente", declarou o agente ao portal Deadline.



Vale lembrar que o ator teve outros papéis, com menos destaque, em produções notórias, como: O Libertino (2004), Hannibal: A Origem do Mal (2007), 007: Quantum of Solace (2008), Wolf Hall (2015), Inferno (2016) e Belgravia (2020).