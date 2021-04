STJ adia julgamento sobre uso da marca Legião Urbana

CB Correio Braziliense

(crédito: Pós-New/Divulgação)

A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, se reuniu em sessão nesta terça-feira (6/4) para fazer a análise sobre a disputa judicial entre os ex-integrantes da Legião Urbana, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, e o herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini, representado pela empresa Legião Urbana Produções Artísticas LTDA. que detém o registro legal da marca. O caso julga se é viável o uso indiscriminado da marca, ou título, Legião Urbana pelos músicos que constituíram a banda na origem.

Após as sustentações orais dos advogados André Silveira e José Eduardo Cardozo, e o voto proferido pela relatora do caso, a ministra Isabel Gallotti, pela improcedência do pedido, o julgamento foi adiado com um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira.