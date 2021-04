BBB21: Discussão entre Fiuk e Arthur repercute nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Durante o jogo da discórdia da última segunda-feira (5/4), os participantes Fiuk e Arthur se desentenderam. Depois de comentar sobre as atitudes de Arthur, Fiuk voltou para o seu lugar e ouviu o crossfiteiro o xingando. Os brothers se encararam e discutiram por conta do ocorrido. A briga foi separada por outros participantes, como Caio e João.

A cena do BBB21 repercutiu nas redes sociais. Cleo Pires, irmã do Fiuk, reclamou das atitudes de Arthur no programa: "Estou me recompondo. No próximo paredão, acho que deveria sair o Arthur. Porque acho muito tóxico e perigoso que uma pessoa dessa fique lá dentro".

Ela comentou o orgulho que está sentindo pelo irmão "porque o que ele sempre quis com esse jogo era a experiência de aprender, crescer, de errar, se expor e acho que por isso, pra mim, ele já ganhou esse programa".

Cleo ainda agradeceu o posicionamento de Juliette diante dessas situações. "A Juliette, pra mim, é uma das maiores jogadoras, que vê tudo que está acontecendo de verdade, que joga com o coração, joga aberto", afirmou.

Tainá Galvão, que também é irmã de Fiuk, afirmou estar "chocada!'' com a “atitude absurda”. Para ela, "as dinâmicas são propositais pra causar discordâncias entre os participantes, porque esse é o objetivo. Mas tem coisa que passa do ponto".