Tatá Werneck faz live de oração pedindo a recuperação de enfermos da covid-19

A noite desta terça-feira (6/4) foi de fé e oração para a humorista Tatá Werneck. Com o missionário, advogado e autor Pedro Eduardo Siqueira, a também apresentadora levou aos seguidores um "Terço pelos doentes".



Desde a manhã desta terça, Tatá já havia lembrado aos seguidores no Twitter que faria o terço e deixou o convite: "Quem gostar de rezar o terço está superconvidado".

Vamos começar o terço com Pedro Siqueira as 20 no meu Instagram :) quem gostar de rezar o terço está super convidado :) ????????