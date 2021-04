Ao vivo, Tiago Leifert "conversa" com Rodolffo sobre comentário do cabelo de João

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Antes da eliminação da noite desta terça-feira (6/4) no Big Brother Brasil 21, teve uma conversa do apresentador Tiago Leifert com o público e os participantes do reality. O tema foi o comentário de Rodolffo sobre o cabelo de João.



Tiago começou explicando que o momento era uma oportunidade de debater o tema e usar a audiência do programa para falar sobre algo importante, além do tradicional “fogo no parquinho”. Durante todo o discurso, Tiago lembrou que ideia da “conversa” não era queimar Rodolffo e nem deslegitimar a dor de João, mas sim defender o que chamou de “terceira via”.

O apresentador lembrou da história do uso do black power pelo negros: “Historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, não existia cosméticos para a pele da camilla, há pouquíssimo tempo”. Depois, se referindo a Rodolffo, Tiago apontou: “Você não está falando de um penteado, mas do que o João é, da história dele. O black é a coroa, quem tá falando isso não sou eu, quem me ensinou isso foi o Babu”.

O apresentador também lembrou que a internet poderia ficar “contra a conversa”, mas que mesmo assim pensava que a questão era importante ser debatida: “A dor do João é legítima, eu sei que nesse momento eu devo tá sendo trucidado na internet, eu não vejo maldade no que você fez, mas ao mesmo tempo legítimo a dor do João”.

Tiago também pediu que o comentário pudesse ser uma forma de aprendizado: “O sem querer e o de propósito dói do mesmo jeito, por isso nós, brancos temos de aprender, é nossa obrigação correr atrás da informação”.

Camilla também se manifestou ao lembrar que ensinar nem sempre era agradável para ela: “Pesquisem, a internet está aí, eu estou cansada (de explicar) de ficar ensinando”.