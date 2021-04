eFestival completa 20 anos e tem inscrições para duas categorias

CB Correio Braziliense

Evento é dividido em várias etapas e conta com análise curatorial - (crédito: Internet/ Reprodução)

O eFestival é um concurso musical criado em 2005 com o objetivo de revelar novos artistas para o mercado nacional. Desde a sua primeira edição, o evento transcorre no formato online. O festival vai premiar músicas instrumentais e interpretações de canções. Neste ano, os candidatos podem se inscrever em três subcategorias: público geral, profissionais da saúde e corretores de seguros. Para inscrição nas duas últimas, é obrigatória a apresentação do registro de atividade ativo. Músicos profissionais com discos lançados por gravadoras não podem se inscrever.



O evento acontece durante oito meses e tem quatro etapas: inscrições, análise curatorial, votação popular e, por fim, a premiação. Para se inscrever, basta acessar o site, até dia 30 de junho.



A curadoria fica por conta de Carlos Calado, Ruriá Duprat e mais dois especialistas do júri técnico. Os critérios de avaliação são criatividade, originalidade, harmonização, interpretação e voz. Os dez finalistas de cada subcategoria serão anunciados dia 29 de julho e irão à votação popular. O resultado será divulgado em 15 de setembro. Os três primeiros colocados irão receber uma premiação em dinheiro, sendo que o primeiro lugar irá dividir o palco com artistas destacados no cenário da música nacional. O projeto é idealizado pela Dançar Marketing.